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В омском аэропорту появился рейс в прошлое 

Мария Грибова 2 часа назад
В омском аэропорту появился рейс в прошлое
Фото: РИА Новости
В расписании Омского аэропорта имени Карбышева появился рейс № 2020 с пунктом назначения «в прошлое». При этом в поле статус значиться надпись — «отменён». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает РИА Новости.
Также в расписании значился рейс № 2021 из Камчатки «авиакомпании „Новый 2021 год“.
Сообщается, что это было сделано для поднятия настроения пассажирам:

»Объявление о несуществующем рейсе в прошлое, который был отменен, появилось у нас на табло для создания настроения и в рамках новогодней акции».

Ранее «Рамблер» писал о том, что назван лучший город для зимнего отдыха в России.
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