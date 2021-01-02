В омском аэропорту появился рейс в прошлое 

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В расписании Омского аэропорта имени Карбышева появился рейс № 2020 с пунктом назначения «в прошлое». При этом в поле статус значиться надпись — «отменён». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает РИА Новости.

Также в расписании значился рейс № 2021 из Камчатки «авиакомпании „Новый 2021 год“.

Сообщается, что это было сделано для поднятия настроения пассажирам: