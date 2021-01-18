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Финляндия вводит новые ограничения на въезд в страну 

Мира Маркина 3 часа назад
Председатель МВД Финляндии Эриикка Костинен в беседе с РИА Новости рассказала о том, что страна не откроется для туристов в ближайшее время:

"Напротив, в эту пятницу наше правительство планирует принять решение о новых ограничениях на въезд в Финляндию. Разрешены только необходимые деловые поездки и перевозка грузов".

В данный момент ограничения на перемещение через границу Финляндии действует до 9 февраля.
Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией.
Новости путешествий , Видео , МВД , РИА Новости
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