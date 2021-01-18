Финляндия вводит новые ограничения на въезд в страну 

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"Напротив, в эту пятницу наше правительство планирует принять решение о новых ограничениях на въезд в Финляндию. Разрешены только необходимые деловые поездки и перевозка грузов".

В данный момент ограничения на перемещение через границу Финляндии действует до 9 февраля.

Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.