Финляндия вводит новые ограничения на въезд в страну 

Председатель МВД Финляндии Эриикка Костинен в беседе с РИА Новости рассказала о том, что страна не откроется для туристов в ближайшее время:
"Напротив, в эту пятницу наше правительство планирует принять решение о новых ограничениях на въезд в Финляндию. Разрешены только необходимые деловые поездки и перевозка грузов".
В данный момент ограничения на перемещение через границу Финляндии действует до 9 февраля.
Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией.