Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией и еще тремя странами 

Стало известно о том, что с 27 января 2021 года Россия возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Запланировано два рейса в неделю из Москвы в Дели, Ханой и Хельсинки и три раза — в Доху. Также будет два дополнительных рейса в Хельсинки из Санкт-Петербурга. Число рейсов в Каир достигло пяти раз в неделю.

Напомним, что ранее были разрешены полеты в Белоруссию, Египет, Казахстан, Киргизию, ОАЭ, Сербию, Танзанию, Турцию, Швейцарию, Эфиопию, Южную Корею, Японию. Кроме того, возобновлены рейсы на Кубу и Сейшельские острова.