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Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией и еще тремя странами 

Полина Алферова 1 час назад
Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией и еще тремя странами
Фото: Pixabay
Стало известно о том, что с 27 января 2021 года Россия возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Запланировано два рейса в неделю из Москвы в Дели, Ханой и Хельсинки и три раза — в Доху. Также будет два дополнительных рейса в Хельсинки из Санкт-Петербурга. Число рейсов в Каир достигло пяти раз в неделю.
Напомним, что ранее были разрешены полеты в Белоруссию, Египет, Казахстан, Киргизию, ОАЭ, Сербию, Танзанию, Турцию, Швейцарию, Эфиопию, Южную Корею, Японию. Кроме того, возобновлены рейсы на Кубу и Сейшельские острова.
Ранее «Рамблер» писал о новых правилах въезда в Израиль.
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