Чтобы въехать в Израиль понадобится одна из трех справок 

Страна готовится принимать иностранных туристов с середины 2021 года, для этого въезжающим потребуется предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или справку о наличии антител, об этом рассказал в интервью TourDom.ru директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

По его словам, израильские специалисты, прорабатывают три варианта въезда иностранных туристов в страну: кому-то достаточно будет предъявить справку о наличии антител, кому-то — о сертификат о вакцинации, а кому-то будет удобнее въехать в страну с отрицательным результатом ПЦР-теста.