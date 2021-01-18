Туристка из России назвала страны с самыми «приставучими» мужчинами 

Российская туристка, нередко посещавшая мусульманские арабские государства, рассказала, что именно их мужчины оказывались самыми "приставучими". Своими наблюдениями путешественница поделилась на платформе "Яндекс. Дзен".

В первую очередь женщина вспомнила Египет, заявив, что отдыхающие в этой стране нередко жалуются как на персонал отелей, так и на мужчин за их пределами:

«У меня был случай, когда сотрудник отеля оказывал различные знаки внимания прямо на пляже. Я выбрала шезлонг на краю пляжа, подальше от отдыхающих с детьми и спокойно себе загорала. Тут появился уборщик и начал присвистывать, призывно смотреть — в общем, всячески пытался привлечь внимание».

Кроме того, россиянка упомянула Тунис, где на экскурсии в пустыне арабы, предоставлявшие верблюдов для катания, предлагали девушкам встретиться вечером.

Еще одна страна с самыми "приставучими" мужчинами — Бахрейн. Именно в этом государстве, когда девушка прогуливается по улице, к ней может подъехать мужчина и предложить что-то: