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Туристка из России назвала страны с самыми «приставучими» мужчинами 

Мира Маркина 4 часа назад
Туристка из России назвала страны с самыми «приставучими» мужчинами
Фото: depositphotos.com
Российская туристка, нередко посещавшая мусульманские арабские государства, рассказала, что именно их мужчины оказывались самыми "приставучими". Своими наблюдениями путешественница поделилась на платформе "Яндекс. Дзен".
В первую очередь женщина вспомнила Египет, заявив, что отдыхающие в этой стране нередко жалуются как на персонал отелей, так и на мужчин за их пределами:

«У меня был случай, когда сотрудник отеля оказывал различные знаки внимания прямо на пляже. Я выбрала шезлонг на краю пляжа, подальше от отдыхающих с детьми и спокойно себе загорала. Тут появился уборщик и начал присвистывать, призывно смотреть — в общем, всячески пытался привлечь внимание».

Кроме того, россиянка упомянула Тунис, где на экскурсии в пустыне арабы, предоставлявшие верблюдов для катания, предлагали девушкам встретиться вечером.
Еще одна страна с самыми "приставучими" мужчинами — Бахрейн. Именно в этом государстве, когда девушка прогуливается по улице, к ней может подъехать мужчина и предложить что-то:

«Но, скорее всего, за рулем в этих случаях были не местные жители. Дело в том, что в Бахрейне очень много гастарбайтеров. Страна богатая и сюда приезжают на заработки из других, менее обеспеченных стран».

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что женщины признали Севастополь лучшим городом для отдыха без мужчин.
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