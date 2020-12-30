Севастополь признан лучшим городом для отдыха без мужчин

Россиянки признали Севастополь лучшим городом для отдыха без мужчин. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru.

Как сообщают специалисты, за последний год женщины стали все чаще путешествовать без партнеров:

«Цели поездок могут быть разными: это момкейшн (отдых матерей от семейных обязанностей — прим. ред.), шоппинг, знакомства, экскурсии, спорт, антистресс, бегство и отдых от мужчин (особо популярно в пандемию)».

По данным аналитиков, самыми востребованными направлениями у женщин являются Севастополь (24%), Санкт-Петербург (20%) и Анапа (15%).

В рейтинг также вошли Казань, Суздаль, Кимры, Москва и Гагра.

«Возможно, новая тенденция приведет к организации отелей или этажей в отелях только для женщин, куда вход для мужчин будет строго воспрещен. Такие отели уже есть в других странах, в России они до 2020 года не были популярны»,

— заключили эксперты.