Назван популярный у россиян в 2020 году вид отдыха 

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По словам Майи Ломидзе, в 2020 году появилось много людей, которые уезжали путешествовать на выходные дни:

«Мы назвали это удаленной работой без отрыва от отдыха. Такие люди руководствуются принципом "надо ехать, пока не закрыли"».

Исполнительный директор АТОР отметила, что 90% туристов путешествовали по России, не более 10% уезжали за границу.