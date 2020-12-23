Назван популярный у россиян в 2020 году вид отдыха 

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, какой вид отдыха стал популярен у россиян во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает НСН.
По словам Майи Ломидзе, в 2020 году появилось много людей, которые уезжали путешествовать на выходные дни:
«Мы назвали это удаленной работой без отрыва от отдыха. Такие люди руководствуются принципом "надо ехать, пока не закрыли"».
Исполнительный директор АТОР отметила, что 90% туристов путешествовали по России, не более 10% уезжали за границу.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие услуги стали чаще заказывать туристы.