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Назван популярный у россиян в 2020 году вид отдыха 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Назван популярный у россиян в 2020 году вид отдыха
Фото: depositphotos.com
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, какой вид отдыха стал популярен у россиян во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает НСН.
По словам Майи Ломидзе, в 2020 году появилось много людей, которые уезжали путешествовать на выходные дни:

«Мы назвали это удаленной работой без отрыва от отдыха. Такие люди руководствуются принципом "надо ехать, пока не закрыли"».

Исполнительный директор АТОР отметила, что 90% туристов путешествовали по России, не более 10% уезжали за границу.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие услуги стали чаще заказывать туристы.
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Новости путешествий , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России
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