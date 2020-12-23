Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶

Какие услуги стали чаще заказывать туристы 

Анна Арсеньева 1 час назад
Какие услуги стали чаще заказывать туристы
Фото: depositphotos.com
Эксперты рассказали, какие услуги чаще всего заказывали туристы в 2020 году. Об этом сообщает Tvil.ru.
Путешественники стали активнее искать жилье на юге России с собственной кухней и набором посуды. Они экономили на отелях и избегали публичных мест из-за пандемии. При этом спрос на завтраки остался таким же, как и в прошлом году.
Также туристов часто интересовали гостиницы и мини-отели с бассейном. Таких запросов стало больше на 20%. Расположение жилья на первой линии у берега волновало отдыхающих на 10% меньше в этом году. По мнению экспертов, изменение запросов связано с ограничениями, которые действовали на пляжах, и большим количеством людей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне скупают недвижимость в экзотических странах.
Видео дня. Что творится в заброшенном Чернобыле
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
04:44
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
Заграница
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
10:10
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
Новости путешествий
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
00:20
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
Заграница
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
11:31
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
Заграница
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
13:11
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
Заграница
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
05:31
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
Заграница
Что скрывается под песками Сахары
10:29
Что скрывается под песками Сахары
Заграница
Сокрушительные волны, которые попали на видео
11:10
Сокрушительные волны, которые попали на видео
Новости путешествий
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение