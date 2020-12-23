Какие услуги стали чаще заказывать туристы 

Эксперты рассказали, какие услуги чаще всего заказывали туристы в 2020 году. Об этом сообщает Tvil.ru.

Путешественники стали активнее искать жилье на юге России с собственной кухней и набором посуды. Они экономили на отелях и избегали публичных мест из-за пандемии. При этом спрос на завтраки остался таким же, как и в прошлом году.

Также туристов часто интересовали гостиницы и мини-отели с бассейном. Таких запросов стало больше на 20%. Расположение жилья на первой линии у берега волновало отдыхающих на 10% меньше в этом году. По мнению экспертов, изменение запросов связано с ограничениями, которые действовали на пляжах, и большим количеством людей.