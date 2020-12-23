Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Россияне скупают недвижимость в экзотических странах ради паспортов 

Мира Маркина 2 часа назад
Россияне скупают недвижимость в экзотических странах
Фото: depositphotos.com
В 2020 году резко увеличился интерес иностранцев к недвижимости на Карибских островах. Об этом говорится в сообщении агентства Golden Brown Group.
По словам экспертов, возросшей потребности в покупке жилья на Карибских островах поспособствовали два фактора, — закрытие границ в связи с пандемией COVID-19 и отмена паспортной программы Кипра с 1 ноября, после которой популярность Карибов выросла на 40%.

«Ажиотаж начался во время режима самоизоляции, когда россияне могли покинуть страну только при наличии второго гражданства или вида на жительство. Ситуация с Кипром также подстегнула спрос, поскольку сейчас только карибские паспорта дают право безвизового въезда в страны Шенгенского соглашения, Великобританию и Китай. Если мы говорим про европейские программы, то они дают шенген, но не Великобританию и Китай»,

— подчеркнули эксперты.
Специалисты Golden Brown Group уверены, что в 2021 спрос на карибские паспорта не снизится в связи с «появлением нового штамма коронавируса и отсутствием понимания ситуации с международными границами».
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как купить дом в Италии за один евро.
Видео дня. Что творится в заброшенном Чернобыле
Комментарии 3
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
10:10
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
Новости путешествий
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
00:20
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
Заграница
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
11:31
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
Заграница
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
13:11
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
Заграница
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
05:31
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
Заграница
Что скрывается под песками Сахары
10:29
Что скрывается под песками Сахары
Заграница
Сокрушительные волны, которые попали на видео
11:10
Сокрушительные волны, которые попали на видео
Новости путешествий
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение