Россияне скупают недвижимость в экзотических странах

В 2020 году резко увеличился интерес иностранцев к недвижимости на Карибских островах. Об этом говорится в сообщении агентства Golden Brown Group.

По словам экспертов, возросшей потребности в покупке жилья на Карибских островах поспособствовали два фактора, — закрытие границ в связи с пандемией COVID-19 и отмена паспортной программы Кипра с 1 ноября, после которой популярность Карибов выросла на 40%.

«Ажиотаж начался во время режима самоизоляции, когда россияне могли покинуть страну только при наличии второго гражданства или вида на жительство. Ситуация с Кипром также подстегнула спрос, поскольку сейчас только карибские паспорта дают право безвизового въезда в страны Шенгенского соглашения, Великобританию и Китай. Если мы говорим про европейские программы, то они дают шенген, но не Великобританию и Китай»,

— подчеркнули эксперты.

Специалисты Golden Brown Group уверены, что в 2021 спрос на карибские паспорта не снизится в связи с «появлением нового штамма коронавируса и отсутствием понимания ситуации с международными границами».