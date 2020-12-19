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Как купить дом в Италии за один евро 

Мира Маркина 5 часов назад
Как купить дом в Италии за один евро
Фото: depositphotos.com
Многие россияне мечтают о собственной недвижимости за рубежом, однако далеко не каждый может себе ее позволить. Специально для тех, кому не хватает средств, была запущена программа "Дом за 1 евро", наиболее популярная в итальянских деревнях. Подробнее о ней — в материале "Рамблера".
Приобрести средневековый дом в итальянской провинции за один евро действительно можно. Однако следует помнить, что акция призвана не только помочь людям, мечтающим о жизни в Италии, но также самим поселениям, чтобы остановить их вымирание. Молодые итальянцы все чаще покидают поселки и переезжают в большие города, из-за чего деревни стремительно пустеют.
В 2020 году в деревнях на Сицилии и в Абруццо уже ставили подобный эксперимент, и он вполне удался. 100 человек согласились переехать в итальянские деревни. Сейчас власти страны намерены заселить деревню Кастропиньяно в провинции Кампобассо.
Желающие принять участие в акции должны помнить, что просто так переехать в деревню не удастся, ведь к кандидатам выдвигается ряд условий. Нужно быть моложе 40 лет и жить в деревне круглый год, а не приезжать лишь на лето. Кроме того, покупатель должен иметь вид на жительство в Италии или разрешение на работу в стране.
На первый взгляд в довольно заманчивом предложении есть своя ложка дегтя. Противники данной акции уверенно заявляют, что на восстановление такого дома уйдет больше денег, чем на покупку недвижимости по рыночной цене.
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