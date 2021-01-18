Мощная волна в Сочи накрыла россиян, позировавших на фоне Черного моря. Видеозапись происшествия опубликована в Instagram-аккаунте @live.sochi, который освещает жизнь курорта.

На кадрах видно, как двое туристов фотографируются возле воды, находясь на пирсе. Затем на мужчин внезапно обрушивается волна, после чего они убегают. При этом один успевает спрятаться за столбом, а другой врезается в него.

«Опасные игры с морем. Ну вот зачем так делать?»,

— подписали видеоролик авторы страницы.

«Зачем так делать! И так видим постоянно смерти из-за такой глупости. Жизнь не учит совсем! Опасностей не чувствуют такие люди, в такую погоду играться у моря!»,

«Сегодня действительно море такое "агрессивное"… причем сильная волна накатывает как-то неожиданно. Сначала слегка волнуется, как бы усыпляя бдительность играющих со стихией, а потом показывает свою мощь во всей красе…»,

«Господи, ну почему люди ищут приключение на свою голову. Сердце чуть не остановилось»,

— возмутились пользователи Сети в комментариях.