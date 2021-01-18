Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

«Сердце чуть не остановилось»: волна обрушилась на россиян в Сочи и напугала пользователей Сети 

Мира Маркина 1 час назад
Мощная волна в Сочи накрыла россиян, позировавших на фоне Черного моря. Видеозапись происшествия опубликована в Instagram-аккаунте @live.sochi, который освещает жизнь курорта.
На кадрах видно, как двое туристов фотографируются возле воды, находясь на пирсе. Затем на мужчин внезапно обрушивается волна, после чего они убегают. При этом один успевает спрятаться за столбом, а другой врезается в него.

«Опасные игры с морем. Ну вот зачем так делать?»,

— подписали видеоролик авторы страницы.

«Зачем так делать! И так видим постоянно смерти из-за такой глупости. Жизнь не учит совсем! Опасностей не чувствуют такие люди, в такую погоду играться у моря!»,

«Сегодня действительно море такое "агрессивное"… причем сильная волна накатывает как-то неожиданно. Сначала слегка волнуется, как бы усыпляя бдительность играющих со стихией, а потом показывает свою мощь во всей красе…»,

«Господи, ну почему люди ищут приключение на свою голову. Сердце чуть не остановилось»,

— возмутились пользователи Сети в комментариях.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что происходит в заполненном туристами Сочи.
Комментарии 1
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые страшные аттракционы в мире
11:28
Самые страшные аттракционы в мире
Заграница
Туристы сняли на видео мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео мощную лавину
Новости путешествий
Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен
03:07
Почему дорогой город для миллионеров оказался заброшен
Заграница
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
03:04
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
Заграница
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
13:23
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
Заграница
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
14:44
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
Заграница
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
10:10
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
Заграница
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
10:10
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
Новости путешествий
Самые опасные провалы в путешествиях
15:41
Самые опасные провалы в путешествиях
Заграница
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
00:13
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение