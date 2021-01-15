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Что происходит в заполненном туристами Сочи 

Диана Товсепова 13 часов назад
В этом году внимание всех российских туристов сосредоточено вокруг Сочи. Люди со всей страны стремились попасть в курортный город летом, но, казалось бы, в октябре сезон традиционно должен был закончиться. Однако после небольшой "передышки" в ноябре, ближе к Новому году в город снова начали съезжаться отдыхающие.
Местные жители рассказывают в Сети, что в городе в январе "невозможно ни спокойно пройтись, ни поужинать", потому как улицы буквально забиты туристами, а в первую неделю января, когда на улице было тепло и солнечно многие отдыхали на пляжах, загорали и даже купались.
Пользователи Сети сообщают, что в аэропорту и на вокзале Сочи скапливаются толпы туристов, почти половина из которых не надевают масок и не соблюдают социальную дистанцию.

"Нереально безумные, километровые очереди к стойкам регистрации! Я таких не видел нигде и никогда, прожив более 50 лет и отлетав почти в сотню стран… В терминалах ожидания душно и большое скопление людей, которым просто не хватает места", — написал один пользователь социальных сетей.

"Рамблер" разбирался, что происходит в Сочи сейчас, в середине января.
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Отдых в России , Фото
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