Турист назвал главные вопросы к русским, волнующие турок 

Россиянин, улетевший на отдых со своей девушкой в Турцию, раскрыл главные вопросы, волнующие местных жителей, к русским. Своими наблюдениями турист поделился в блоге на платформе "Яндекс. Дзен".

По словам мужчины, в первую очередь турок интересует семейный статус:

"Это самый первый вопрос, который задают нам все! Хоть мы и не женаты, приходится отвечать, что женаты. Мало ли, что там у человека в голове".

Вдобавок к этому, жители Турции нередко спрашивают у россиян, пьют ли они водку, ссылаясь на популярные стереотипы. Кроме того, турки порой пытаются выяснить, в каком состоянии сейчас находится российская экономика и какова в России ситуация с распространением COVID-19.

Другой популярный вопрос в Турции к россиянам связан с их отношением к президенту страны:

"В ответ спрашиваю про [турецкого лидера] Эрдогана. Часть турков отвечает, что им нравится их президент, а другая часть очень недовольна".

В заключение поста россиянин отметил, что в целом турки искренне интересовались мнением туристов и "ничего плохого не говорили про Россию и даже не намекали".