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Россиянка рассказала об отдыхе в Турции за 13 тысяч рублей 

Стелла Шмель 1 час назад
Россиянка рассказала об отдыхе в Турции за 13 тысяч рублей
Фото: depositphotos.com
Туристка из России поделилась впечатлениями от поездки в Турцию. Стоимость составила всего 13 тысяч рублей. Детали отдыха она описала в своем блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
За эту сумму она купила трехдневный тур в Бодрум. В стоимость был включен авиаперелет из Москвы, проживание в отеле, стоящем на первой береговой линией, завтрак включен.
Путешественница пожаловалась на пыльный кондиционер и слабое освещение в номере, но отметила, что в целом территория гостиницы была благоустроена хорошо. Также она отметила невысокое качество питания в отеле.

"Например, салат накладывают — два ломтика огурца и два ломтика помидора… Что за салат такой? И так все блюда, всего понемногу. Приходится ухищряться и брать по несколько тарелок, якобы на несколько человек",

— описала она свои впечатления.
Из плюсов она отметила близость гостиницы к пляжу и центру города.
Путешественница пришла к выводу, что в целом отель стоил своих денег, а россиянке удалось и сэкономить, и отдохнуть.
Ранее "Рамблер" писал, что происходит в заполненном туристами Сочи.
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