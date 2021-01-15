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Туроператоры обсудили подорожание билетов в Крым в 2021 году 

Мария Грибова 1 час назад
Туроператоры обсудили подорожание билетов в Крым в 2021 году
Фото: РИА Новости
Российские туроператоры обсудили возможное подорожание авиабилетов в Крым в 2021 году. Своими предположениями эксперты поделились с порталом TourDom.ru.
По словам генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, рост цен на 20 процентов на перелеты в республику наблюдается уже сейчас. Сообщается, что самый бюджетный вариант, с 15 по 25 июля, туристам обойдется в десять тысяч рублей. Когда в прошлом году в этот же период стоимость составляла 7,5 тысяч рублей.
Исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин отметил, что цены на авиабилеты в Крым во многом будут зависеть от конкуренции между направлениями, а также общей ситуации баланса спроса и возможных «антиковидных» ограничений.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россиянам рассказали, как грамотно распределить дни отпуска.
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