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Россиянам расcказали, как грамотно распределить дни отпуска 

Даня Виттиг 1 час назад
Россиянам расcказали, как вдвое увеличить отпуск
Фото: depositphotos.com
Эксперты туристического сервиса OneTwoTrip рассказали, как в 2021 году следует грамотно распределить отпускные дни, чтобы отдохнуть в два раза дольше. Об этом сообщает «Лента.ру».
Специалисты выяснили, что если взять 18 дней отпуска и присоединить к ним смежные выходные, то каникулы продлятся 45 дней.
Соответственно, к трем февральским выходным, с 21-го по 23-е, следует добавить будни с 24-го по 26-е — получится восемь дней отдыха. В марте праздники, с 6-го по 8-е, можно продлить до девяти дней, взяв отпуск с 9-го по 12-е, а в мае организовать каникулы на 10 дней, оформив отпуск на четыре дня, с 4-го по 7-е, между официальными выходными.
Путешествие в июне можно растянуть на девять дней, если добавить ко Дню России дополнительные нерабочие с 15-го по 18-е, а в ноябре — также на девять дней, взяв отпуск с 1-го по 3-е, которые дополнят официально свободные 4-7 ноября.

«Дополнительный плюс в том, что билеты на самолеты и поезда за несколько дней до официальных выходных или спустя пару дней после их окончания обычно выгоднее», — сообщают сотрудники.

Ранее "Рамблер" сообщал, выпустят ли за границу без прививки от коронавируса.
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