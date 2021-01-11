Правда ли, что без прививки от COVID не выпустят за границу 

Недавно в Сети появилась информация, что выезд за границу будет возможно осуществить только по результатам пройденной вакцинации от коронавируса. Несмотря на то, что большинство россиян вакцинацию поддерживают, обязанность делать прививку пугает. «Рамблер» выяснил, откуда взялось это мнение и насколько оно правдиво.

В начале января стало известно, что Владимир Путин поручил разработать систему выдачи сертификатов для привитых от COVID-19 граждан. Подразумевается, что сертификаты будут нужны для выезда за рубеж.

Введение «прививочных» паспортов на международном уровне возможно без согласия России. Уже сейчас в Европу можно въехать только по результатам ПЦР-тестов, а при чрезвычайных обстоятельствах ЕС имеет право вводить ограничения при въезде на свою территорию. Пережив опыт закрытых границ, многие поняли, что «железный занавес», вызванный пандемией коронавируса, может вылиться в тотальную изоляцию.

Самое туманное в этой истории то, что Россия планирует прививать граждан отечественной вакциной Спутник V, которая не принята международным сообществом. До сих пор российская вакцина остается без сертификата, подтверждающего ее качество.

На данный момент единственной вакциной, одобренной ВОЗ стал американский препарат Phizer и BioNTech. Поэтому для оформления визы в США, Австралию, ЕС понадобится заграничный паспорт, а значит и отметки о пройденной вакцинации препаратами Pfizer, BioNTech или Moderna.

Россия уже накачала закупать заграничные вакцины. Министерство здравоохранения России направило фирмам Pfizer и BioNTech запрос о возможности закупки 2,5 млн доз вакцины от коронавируса. В ведомстве пояснили, что она будет предназначаться для чиновников, депутатов и представителей силовых структур.

При этом ВОЗ не рекомендует вакцинировать путешественников, отправляющихся в другие страны из-за неравномерного распределения вакцины между странами. Также сих пор не ясно, насколько долго сохраняется защитный эффект от вакцины и какие последствия она несет.

На данный момент, вакцинация проводится добровольно и доступна для определенных групп (работники образования, здравоохранения, социальных служб, работники транспорта, сотрудники СМИ и другие). У каждого гражданина есть право обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд, если работодатель требует сделать прививку. Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ любой гражданин вправе отказаться от проведения вакцинации, но в некоторых случаях* отсутствие профилактических прививок влечет за собой ряд ограничений.

Минздрав сообщил, что пока не располагает никакими данными о намерении Евросоюза приобщить выдачу шенгенских виз к паспортам иммунизации. В Евросоюзе также о новых мерах пока не распространяются.

Однако графа «иммунный паспорт» уже появилась на российском портале государственных услуг. Также свой вариант «зеленого паспорта» появился в Израиле. ВОЗ продолжают изучать, какой вариант информации о пройденной вакцинации может применяться на территории всех стран и нужен ли он.