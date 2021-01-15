Привитая вакциной от коронавируса пассажирка American Airlines устроила истерику в самолете и попала на видео. Ролик и подробности инцидента публикует телеканал Fox 8.

Во время рейса из Шарлотт в Вашингтон неизвестная женщина начала ругань после того, как пассажир попросил ее надеть маску на нос. Но туристка настаивала, что уже переболела коронавирусом и сделала прививку.

На видео, снятого очевидцем, видно, как женщина встает со своего кресла и кричит попутчикам, что им всем нужно восстать. Однако после приземления нарушительницу задержала полиция, пассажиры проводили ее из самолета аплодисментами.

Ролик также был размещен в Twitter и пользователи разделились в мнениях по поводу поступка американки.

«Она говорит правду! Маски не помогают во время полетов. Используйте ваш мозг. Если я могу учуять неприятный запах в ней, поверьте, эта маска не помогает», — поддержал женщину читатель.