«Вы варвары»: чем российские туристы разозлили американцев 

Российский блогер Марина Круглова вместе с друзьями съездила в национальную зону отдыха США «Глен-Каньон» и опубликовала снимки из путешествия в своем Instagram-аккаунте. Однако пользователи Сети обрушились на туристов: в комментариях к фотографиям появились тысячи гневных сообщений от американцев и соотечественников девушки. "Рамблер" рассказывает, за что возненавидели россиян.

На прошлой неделе в официальном Instagram-аккаунте каньона Антилопы появилось сообщение, что российские туристы изрисовали каньон на озере Пауэлл. Пост сопровождался фотографиями путешественников:

"Когда вы гость в какой-то местности, вам нужно уважать нашу природу, и речь в том числе о прекрасной #navajonation, гордитесь тем, откуда вы родом! Да, показывайте эту местность вашим многочисленным подписчикам, но не позорьте себя вот таким образом, это неуместно".

@antelopecanyon

Блогера и ее друзей обвинили в том, что они "осквернили священное место" — земли индейцев Навахо:

"Если ты не знаешь, как относиться с уважением к нашей земле, держись от нее подальше. У тебя нет никакого права вредить нашей почве или скалам своими надписями…"

"Вы варвары и просто позорите всех, кто говорит на русском! Надеюсь, вам никогда не дадут визу".

Девушка объяснила поступок тем, что они просто не подумали. По ее словам, это не вандализм, так как мел стирается. Кроме того, там были и другие надписи.

"Это место прекрасно! Мне жаль, что мы это сделали. Мне жаль, что это воспринялось так.. да, мы об этом не подумали. Я очень бы хотела, чтобы люди были добрее. Пожалуйста не будьте нами, не рисуйте на Каньонах", — написала Марина Круглова после инцидента.

Но такой ответ не устроил пользователей Сети: