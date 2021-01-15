«Вы варвары»: чем российские туристы разозлили американцев 

"Когда вы гость в какой-то местности, вам нужно уважать нашу природу, и речь в том числе о прекрасной #navajonation, гордитесь тем, откуда вы родом! Да, показывайте эту местность вашим многочисленным подписчикам, но не позорьте себя вот таким образом, это неуместно".
"Если ты не знаешь, как относиться с уважением к нашей земле, держись от нее подальше. У тебя нет никакого права вредить нашей почве или скалам своими надписями…"
"Вы варвары и просто позорите всех, кто говорит на русском! Надеюсь, вам никогда не дадут визу".
"Это место прекрасно! Мне жаль, что мы это сделали. Мне жаль, что это воспринялось так.. да, мы об этом не подумали. Я очень бы хотела, чтобы люди были добрее. Пожалуйста не будьте нами, не рисуйте на Каньонах", — написала Марина Круглова после инцидента.
"Вам что 5 лет? Вы не подумали… мозгов нет подумать? Или там полно было таких надписей, что ваша осталась бы незамеченной … позор",
"На машинах своих царапайте, на паспортах своих пишите…но не в таких местах, они не зря охраняются",
"У некоторых русских есть непреодолимое желание написать везде "здесь был Вася"".