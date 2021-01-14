Отдохнувший в Египте россиянин рассказал об унижениях 

Россиянин, отдохнувший в роскошном отеле Египта поделился, какие ему пришлось пережить унижения, а также пожаловался на сервис гостиницы. Своими впечатлениями турист поделился в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Путешественник рассказал, что жить по формату «все включено» гораздо дороже, чем оплачивать все услуги по отдельности. Россиянин привел в пример еду в отеле и назвал ее «отвратительной жрачкой», добавив, что «пирожки на вокзалах и то лучше».

Что касается персонала гостиницы, по словам постояльца, официанты могли «демонстративно» не подать еду во время обеда или же неохотно отзывались на просьбу повторить какой-либо алкогольный напиток.