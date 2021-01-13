В Турции закроют бассейны и спа-центры 

В отелях Турции из-за коронавируса приостановят работу бассейнов и спа-центров. Об этом сообщает TourDom.ru.
"Согласно новому постановлению Министерства о COVID-19 деятельность спа в отелях запрещена и по этому поводу будут проводиться частые проверки", — написали в одной из сетей отелей.
При этом турагенты сообщили, что у них противоречивая информация о работе бассейнов и спа в отелях. В некоторых из них сначала отменили услуги, а затем вернули обратно.
"Спа работает много где. Я думаю, что решение о закрытии принимают в тех объектах размещения, в которых сейчас мало туристов. Они экономят на тех же бассейнах. А в отелях, которые имеют хорошую загрузку, по-прежнему все открыто", — рассказала руководитель турагентства Мария Шекер, живущая в Анталье.
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