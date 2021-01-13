В Турции закроют бассейны и спа-центры 

"Спа работает много где. Я думаю, что решение о закрытии принимают в тех объектах размещения, в которых сейчас мало туристов. Они экономят на тех же бассейнах. А в отелях, которые имеют хорошую загрузку, по-прежнему все открыто", — рассказала руководитель турагентства Мария Шекер, живущая в Анталье.