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В Турции закроют бассейны и спа-центры 

Анна Арсеньева 2 часа назад
В Турции закроют бассейны и спа-центры
Фото: depositphotos.com
В отелях Турции из-за коронавируса приостановят работу бассейнов и спа-центров. Об этом сообщает TourDom.ru.

"Согласно новому постановлению Министерства о COVID-19 деятельность спа в отелях запрещена и по этому поводу будут проводиться частые проверки", — написали в одной из сетей отелей.

При этом турагенты сообщили, что у них противоречивая информация о работе бассейнов и спа в отелях. В некоторых из них сначала отменили услуги, а затем вернули обратно.

"Спа работает много где. Я думаю, что решение о закрытии принимают в тех объектах размещения, в которых сейчас мало туристов. Они экономят на тех же бассейнах. А в отелях, которые имеют хорошую загрузку, по-прежнему все открыто", — рассказала руководитель турагентства Мария Шекер, живущая в Анталье.

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянка раскрыла правду об отношении турок к русским.
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