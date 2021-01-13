Россиянка раскрыла правду об отношении турок к русским 

Россиянка, живущая сейчас в Турции, рассказала об отношении местных жителей к русским. Об этом она написала на платформе «Яндекс. Дзен».

По словам девушки, турки на самом деле хорошо относятся к русским. Наши культуры уже достаточно "перемешались".

«Указатели, памятки часто дублируют на нашем языке. Елки на Новый год повсюду наряжают, а ведь они этот праздник не отмечают».

Однако жители Турции могут негативно относиться к типичным примерам, когда женщины намеренно разбивают семьи, соседи шумят, гиды хитрят и отбирают работу у местных.

Автор блога подчеркнула, что Турция за последние 15 лет «сделала большой экономический рывок» и ее нельзя назвать бедной. Вдобавок в республике зафиксирован низкий уровень преступности.