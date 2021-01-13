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Россиянка раскрыла правду об отношении турок к русским 

Даня Виттиг 5 часов назад
Россиянка раскрыла правду об отношении турок к русским
Фото: Рамблер
Россиянка, живущая сейчас в Турции, рассказала об отношении местных жителей к русским. Об этом она написала на платформе «Яндекс. Дзен».
По словам девушки, турки на самом деле хорошо относятся к русским. Наши культуры уже достаточно "перемешались".

«Указатели, памятки часто дублируют на нашем языке. Елки на Новый год повсюду наряжают, а ведь они этот праздник не отмечают».

Однако жители Турции могут негативно относиться к типичным примерам, когда женщины намеренно разбивают семьи, соседи шумят, гиды хитрят и отбирают работу у местных.
Автор блога подчеркнула, что Турция за последние 15 лет «сделала большой экономический рывок» и ее нельзя назвать бедной. Вдобавок в республике зафиксирован низкий уровень преступности.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему русские стыдятся купальников соотечественников.
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