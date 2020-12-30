Живущие в Турции россияне стыдятся русских в купальниках

Пара россиян, переехавшая жить в Турцию, рассказала о главном позоре соотечественников за границей. Своими наблюдениями путешественники поделились на платформе "Яндекс. Дзен".

Авторы материала признались, что им нередко становится стыдно за русских туристов из-за того, что те разгуливают в купальниках:

«Пойти в трусах по городу с пляжа до отеля для русских туристов нормально. Не задумываясь, как купались и загорали, так потом и идут в одних купальниках в свой отель. По пути заглядывают в магазины и сувенирные лавки. Смотрят меню ресторанов. Интересно, этим людям вообще комфортно в таком виде находиться в городе?»,

— возмущенно спросили блогеры.

Россияне также обратили внимание на то, что европейцы после пляжа всегда переодевают одежду:

«Они идут на пляж в обычной одежде, потом повязывают полотенце и меняют штаны на плавательные шорты. А когда уходят с моря, то обязательно принимают пляжный душ, насухо вытираются и снова переодеваются в городскую одежду».

По мнению авторов, данный подход тоже является перебором. Для них оптимальное решение — сразу надевать плавки под одежду перед походом на море, а после надевать одежду на купальный костюм по пути в отель.

«Ребята, не надо ходить в трусах по городу, заходить в магазины и кафе в таком виде! Ведь в этом городе живут обычные люди, которым не очень приятно видеть такое каждый день»,

— заключили авторы.