Эксперт: вакцинированных россиян могут не пустить в Европу

Директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент РСТ Александр Осауленко заявил, что некоторые страны могут не признать российскую вакцину от коронавируса и сертификаты о прививке и не пустить туристов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Не исключено, что сертификат о вакцинации российским препаратом не будет признан достаточным для въезда туристов в некоторые государства. Пока вакцина, разработанная в России, признается не всеми, равно как и наша страна может не признавать зарубежные препараты", — считает эксперт.
Он добавил, что, согласно статистике, каждое десятое рабочее место в мире обеспечивает индустрия туризма, поэтому все понимают негативные последствия ограничений:
"Многие страны даже в таких сложных условиях пытаются выдержать некий баланс. Когда началась вторая волна пандемии, то государства, которые к тому времени уже восстановили авиасообщение с Россией, не стали вновь его приостанавливать. Да, появились новые условия, более строгие требования к обеспечению безопасности, но никто не хочет возвращаться в ту минусовую точку, которая была весной и летом 2020 года".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Абхазия ужесточила запреты на фоне COVID-19 после наплыва туристов.