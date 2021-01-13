Эксперт: вакцинированных россиян могут не пустить в Европу

"Многие страны даже в таких сложных условиях пытаются выдержать некий баланс. Когда началась вторая волна пандемии, то государства, которые к тому времени уже восстановили авиасообщение с Россией, не стали вновь его приостанавливать. Да, появились новые условия, более строгие требования к обеспечению безопасности, но никто не хочет возвращаться в ту минусовую точку, которая была весной и летом 2020 года".