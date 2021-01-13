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Эксперт заявил, что вакцинированных россиян могут не пустить в Европу 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Эксперт: вакцинированных россиян могут не пустить в Европу
Фото: depositphotos.com
Директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент РСТ Александр Осауленко заявил, что некоторые страны могут не признать российскую вакцину от коронавируса и сертификаты о прививке и не пустить туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Не исключено, что сертификат о вакцинации российским препаратом не будет признан достаточным для въезда туристов в некоторые государства. Пока вакцина, разработанная в России, признается не всеми, равно как и наша страна может не признавать зарубежные препараты", — считает эксперт.

Он добавил, что, согласно статистике, каждое десятое рабочее место в мире обеспечивает индустрия туризма, поэтому все понимают негативные последствия ограничений:

"Многие страны даже в таких сложных условиях пытаются выдержать некий баланс. Когда началась вторая волна пандемии, то государства, которые к тому времени уже восстановили авиасообщение с Россией, не стали вновь его приостанавливать. Да, появились новые условия, более строгие требования к обеспечению безопасности, но никто не хочет возвращаться в ту минусовую точку, которая была весной и летом 2020 года".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Абхазия ужесточила запреты на фоне COVID-19 после наплыва туристов.
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Новости путешествий , Александр Осауленко
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