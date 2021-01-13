Абхазия ужесточила запреты на фоне COVID-19 после наплыва туристов 

Власти Абхазии ужесточили ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом после наплыва туристов на Новый год. Об этом сообщил президент республики Аслан Бжания.
До 10 февраля в стране будут запрещены массовые мероприятия, приостановлена работа учреждений культуры и образования, а также спа-салонов и саун. Также принято решение остановить работу кафе и ресторанов, за исключением услуг по доставке еды.
Все местные жители и приезжие обязаны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
Новые запреты не касаются объектов экскурсионного осмотра, которыми путешественники интересуются в межсезонье.
Ранее "Рамблер" сообщал, когда россияне начнут активно выезжать за границу.