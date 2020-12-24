Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶

Спрогнозированы сроки возобновления активных поездок за границу 

Даня Виттиг 2 часа назад
В Ростуризме назвали сроки начала полетов за границу
Фото: depositphotos.com
Глава Ростуризма Зарина Догузова спрогнозировала сроки возобновления международных перелетов. По ее мнению, страны смогут открыть границы не раньше второго полугодия 2021 года. Ее слова передает ТАСС.
По словам эксперта, выездные потоки за границу восстановятся не раньше 2022 года, а на возвращение внутреннего туризма в России к докризисным нормам может уйти минимум весь 2021 год.

«Все будет зависеть от того, как эпидемиологическая ситуация будет развиваться. Я думаю, что следующий год при благоприятном сценарии уйдет на восстановление докризисных показателей».

Ранее "Рамблер" сообщал, что Роспотребнадзор одобрил туризм всего в три страны.
Видео дня. Загадочные пещеры и подземелья со всего мира
Новости путешествий , Зарина Догузова , Ростуризм , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
00:08
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
Новости путешествий
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
04:44
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
Заграница
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
10:10
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
Новости путешествий
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
00:20
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
Заграница
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
11:31
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
Заграница
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
13:11
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
Заграница
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
05:31
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
Заграница
Что скрывается под песками Сахары
10:29
Что скрывается под песками Сахары
Заграница
Сокрушительные волны, которые попали на видео
11:10
Сокрушительные волны, которые попали на видео
Новости путешествий
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение