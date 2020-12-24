В Ростуризме назвали сроки начала полетов за границу

Глава Ростуризма Зарина Догузова спрогнозировала сроки возобновления международных перелетов. По ее мнению, страны смогут открыть границы не раньше второго полугодия 2021 года. Ее слова передает ТАСС.

По словам эксперта, выездные потоки за границу восстановятся не раньше 2022 года, а на возвращение внутреннего туризма в России к докризисным нормам может уйти минимум весь 2021 год.