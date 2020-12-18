Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

Роспотребнадзор одобрил для путешествий всего три страны 

Даня Виттиг 3 часа назад
Роспотребнадзор одобрил для туризма всего три страны
Фото: depositphotos.com
Стало известно, что из 16 стран доступных для отдыха стран, только в трех эпидемиологическая обстановка полностью соответствует критериям Роспотребнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
По мнению специалистов, безопасно отдохнуть можно только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии. Двум из трех критериям соответствуют Киргизия, Египет, Куба, Мальдивы. Одному из трех критериев — Великобритания, ОАЭ, Республика Корея, Сербия, Япония.
Ведомство также порекомендовало соблюдать меры профилактики в ходе путешествий.
Ранее "Рамблер" сообщал, сколько необходимо денег, чтобы перезимовать в Египте.
Видео дня. Города, которые может скоро поглотить вода
Новости путешествий , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
05:31
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
Заграница
Что скрывается под песками Сахары
10:29
Что скрывается под песками Сахары
Заграница
Сокрушительные волны, которые попали на видео
11:10
Сокрушительные волны, которые попали на видео
Новости путешествий
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Удивительная уличная еда со всего мира
11:58
Удивительная уличная еда со всего мира
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение