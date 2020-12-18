Роспотребнадзор одобрил для туризма всего три страны

Стало известно, что из 16 стран доступных для отдыха стран, только в трех эпидемиологическая обстановка полностью соответствует критериям Роспотребнадзора . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По мнению специалистов, безопасно отдохнуть можно только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии. Двум из трех критериям соответствуют Киргизия, Египет, Куба, Мальдивы. Одному из трех критериев — Великобритания, ОАЭ, Республика Корея, Сербия, Япония.

Ведомство также порекомендовало соблюдать меры профилактики в ходе путешествий.