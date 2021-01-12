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Эксперты рассказали, когда для россиян откроются курорты Египта 

Диана Товсепова 40 минут назад
Эксперты рассказали, когда для россиян откроется Египет
Фото: depositphotos.com
Эксперты по авиационной безопасности из России готовятся провести очередную проверку аэропорта египетской Хургады. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Так, приезд делегации из РФ запланирован на 20-25 января. Планирующийся визит российских специалистов в Хургаду дает надежду на скорое восстановление авиасообщения между РФ и курортами Египта.
Как только это решение будет принято властями, начнется запуск рейсов и организация новых туристических программ. На это уйдет месяц. Однако все будет зависеть от итогов встречи с египетскими партнерами, добавила Майя Ломидзе.
Ранее "Рамблер" сообщал, когда в Турции планируется открыть летний сезон.
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Новости путешествий , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России
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