Эксперты рассказали, когда для россиян откроется Египет

Майя Ломидзе. Эксперты по авиационной безопасности из России готовятся провести очередную проверку аэропорта египетской Хургады. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России

Так, приезд делегации из РФ запланирован на 20-25 января. Планирующийся визит российских специалистов в Хургаду дает надежду на скорое восстановление авиасообщения между РФ и курортами Египта.

Как только это решение будет принято властями, начнется запуск рейсов и организация новых туристических программ. На это уйдет месяц. Однако все будет зависеть от итогов встречи с египетскими партнерами, добавила Майя Ломидзе.