Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

В Турции назвали дату открытия летнего сезона 

Анна Арсеньева 2 часа назад
В Турции назвали дату открытия летнего сезона
Фото: depositphotos.com
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой рассказал, когда в стране начнется летний сезон. Об этом сообщает АТОР.
По словам министра, в 2021 году они стремятся начать туристический сезон в апреле. Это позволит Турции компенсировать потери 2020-го.
В апреле "достигнет определенной точки" процесс вакцинации. Туристы смогут с большей уверенностью планировать свой отдых. Кроме того, к весне должна стабилизироваться ситуация с распространением коронавируса внутри самой Турции. Мехмет Нури Эрсой рассказал, что страна выйдет из "красной зоны", если количество новых случаев COVID-19 не будет превышать 2500 в сутки.
По мнению главы Федерации отельеров Сурури Чобатыра, в этом году Турция сможет принять от 25 до 30 миллионов туристов. Чтобы достичь показателей 2019 года, стране понадобится два-три года.

"В 2021 году Турция сможет достичь показателя в 50 процентов от турпотока 2019 года", — считает председатель Ассоциации туристических агентств Фируз Балыкай.

Больше всего отдыхающих будет, как и прежде, из России, Германии, Украины, Нидерландов и Великобритании.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянка рассказала, как не быть "Наташей" в Турции.
Видео дня. Самые опасные озера в мире
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
10:10
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
Заграница
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
10:10
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
Новости путешествий
Самые опасные провалы в путешествиях
15:41
Самые опасные провалы в путешествиях
Заграница
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
00:13
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
Новости путешествий
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
09:17
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
Заграница
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
00:20
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
Новости путешествий
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
05:04
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
Новости путешествий
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
14:44
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
Заграница
Как выжить во время извержения вулкана
08:17
Как выжить во время извержения вулкана
Лайфхаки
Из чего состоят самолеты и как они летают
06:37
Из чего состоят самолеты и как они летают
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение