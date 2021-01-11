В Турции назвали дату открытия летнего сезона 

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой рассказал, когда в стране начнется летний сезон. Об этом сообщает АТОР.

По словам министра, в 2021 году они стремятся начать туристический сезон в апреле. Это позволит Турции компенсировать потери 2020-го.

В апреле "достигнет определенной точки" процесс вакцинации. Туристы смогут с большей уверенностью планировать свой отдых. Кроме того, к весне должна стабилизироваться ситуация с распространением коронавируса внутри самой Турции. Мехмет Нури Эрсой рассказал, что страна выйдет из "красной зоны", если количество новых случаев COVID-19 не будет превышать 2500 в сутки.

По мнению главы Федерации отельеров Сурури Чобатыра, в этом году Турция сможет принять от 25 до 30 миллионов туристов. Чтобы достичь показателей 2019 года, стране понадобится два-три года.

"В 2021 году Турция сможет достичь показателя в 50 процентов от турпотока 2019 года", — считает председатель Ассоциации туристических агентств Фируз Балыкай.

Больше всего отдыхающих будет, как и прежде, из России, Германии, Украины, Нидерландов и Великобритании.