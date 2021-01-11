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Россиянка рассказала, как не быть «Наташей» в Турции 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Россиянка рассказала, как не быть «Наташей» в Турции
Фото: depositphotos.com
Переехавшая в Турцию россиянка Александра Коновалова рассказала, как избежать сравнений с "Наташами" на отдыхе. Об этом она написала в своем блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
По мнению девушки, турки плохо отзываются о россиянках из-за внешнего вида и привычки вызывающе одеваться.

"Турция — страна мусульманская. Турчанки одеваются сдержанно даже на пляж. Они не показывают голый живот, попу в стрингах и плохо прикрытую грудь", — написала россиянка.

Она посоветовала женщинам не загорать топлес у бассейна, не ходить в рестораны в парео и мокрой одежде и не носить мини-юбки и топы с глубоким декольте "за пределами туристической зоны":

"В отелях Турции часто отдыхают местные, иранцы и другие мусульмане. Они тоже хотят расслабиться. Но им приходится смотреть на попы, торчащие из шортов, голые животы и открытое тело под накидкой в сеточку. Во всем важна мера".

Мужчинам, по мнению блогера, тоже стоит следить за своим внешним видом:

"Во время отдыха в отеле не стоит идти в ресторан в тапочках из номера, с полотенцем на шее или без футболки. Это неприлично не только в Турции".

Ранее "Рамблер" сообщал, что пассажирка избила мать ребенка, пинающего кресло.
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Новости путешествий , Александр Коновалов
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