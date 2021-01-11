Пассажирка избила мать ребенка, пинающего кресло

Пассажирка самолета разозлилась на ребенка, пинающего кресло, и избила его мать. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте @passengershaming.

29-летняя Дайдрена Джаслин Уокер-Уильямс накинулась на попутчицу на борту самолета авиакомпании Spirit Airlines. Женщина вышла из себя после того, как двое детей — трех и семи лет — принялись бить ногами по спинке ее кресла.

Сначала Уокер-Уильямс потребовала успокоить маленьких пассажиров. Мать детей не предприняла никаких действий, после чего Дайдрена ударила ее по лицу несколько раз. В результате конфликта у женщины была разбита губа и появилась шишка на голове. После приземления в аэропорту Портленда разъяренную пассажирку арестовали.

Теперь Уокер-Уильямс предъявят обвинение в нападении на незнакомку и нарушении общественного порядка.