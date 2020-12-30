Самолет с пассажирами девять часов летел «в никуда» 

Самолет авиакомпании KLM девять часов пробыл в небе и не достиг конечного пункта из-за разбитого лобового стекла. Пассажиры назвали перелет "рейсом в никуда". Об этом сообщает The Independent.

Лайнер вылетел из Амстердама утром и вечером должен был совершить посадку в аэропорту Рио-де-Жанейро. Однако на половине пути у самолета треснуло лобовое стекло. По словам пассажиров, звук было слышно даже в салоне.

Flightradar24

Из-за произошедшего пилотам пришлось развернуть самолет и полететь обратно в Нидерланды. Через девять часов они вернулись в аэропорт Схипхол.

Пассажиров рейса в Бразилию пересадили в другой самолет. Они добрались до Рио-де-Жанейро с задержкой в 14 часов.