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Россиянка назвала лучшее время для поездки в Турцию 

Анна Арсеньева 1 час назад
Живущая в Турции россиянка рассказала, в какое время года лучше всего приезжать на отдых в страну. Об этом она написала в своем блоге "Мама на море" на платформе "Яндекс. Дзен".
По мнению россиянки, лучше всего в Турции весной. В это время турагентства предлагают скидки и можно выгодно заселиться в пятизвездочный отель.
Кроме того, в мае уже можно купаться:

"Вода в Средиземном море на курортах Антальи, Аланьи, Сиде, Кемера, Белека — примерно 22 градуса. Купальный сезон можно открывать!".

Путешественница добавила, что весной в Турции начинается беговой сезон, и любители марафонов могут приезжать в страну уже в марте.
Ранее "Рамблер" сообщал, что живущие в Турции россияне стыдятся русских в купальниках.
Новости путешествий , Видео
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