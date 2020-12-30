Россиянка назвала лучшее время для поездки в Турцию 

Живущая в Турции россиянка рассказала, в какое время года лучше всего приезжать на отдых в страну. Об этом она написала в своем блоге "Мама на море" на платформе "Яндекс. Дзен".

По мнению россиянки, лучше всего в Турции весной. В это время турагентства предлагают скидки и можно выгодно заселиться в пятизвездочный отель.

Кроме того, в мае уже можно купаться:

"Вода в Средиземном море на курортах Антальи, Аланьи, Сиде, Кемера, Белека — примерно 22 градуса. Купальный сезон можно открывать!".

Путешественница добавила, что весной в Турции начинается беговой сезон, и любители марафонов могут приезжать в страну уже в марте.