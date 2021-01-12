Россияне поставили абсолютный рекорд по туризму на Мальдивы 

Туристы из России поставили рекорд по турпотоку на Мальдивы. Незадолго до этого курорт был признан одним из самых популярных среди богатых путешественников. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

По данным иммиграционной службы, за декабрь число путешественников из России превысило показатели того же периода в 2019 году на 70%. Это стало рекордом за всю историю поездок россиян на Мальдивские острова.

Эксперты полагают, что причины этого явления кроются в небольшом выборе направлений для пляжного отдыха зимой из-за пандемии коронавируса в мире.