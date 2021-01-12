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Россияне поставили абсолютный рекорд по туризму на Мальдивы 

Стелла Шмель 1 час назад
Россияне поставили абсолютный рекорд по туризму на Мальдивы
Фото: depositphotos.com
Туристы из России поставили рекорд по турпотоку на Мальдивы. Незадолго до этого курорт был признан одним из самых популярных среди богатых путешественников. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
По данным иммиграционной службы, за декабрь число путешественников из России превысило показатели того же периода в 2019 году на 70%. Это стало рекордом за всю историю поездок россиян на Мальдивские острова.
Эксперты полагают, что причины этого явления кроются в небольшом выборе направлений для пляжного отдыха зимой из-за пандемии коронавируса в мире.
Ранее "Рамблер" писал, что туристы из России мечтают улететь в Турцию, Италию и США.
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