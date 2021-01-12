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Туристы из России мечтают улететь в Турцию, Италию и США 

Стелла Шмель 5 часов назад
Россияне хотят посетить три страны в 2021 году. Как свидетельствуют данные опроса от сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, туристы хотят поехать в Турцию, Италию и США. Об этом сообщает "Лента.ру".
Турцию прямо сейчас хотят посетить 10,5% респондентов, Италию — 9,3%, а США — 8,5%. Именно в эти три направления путешественники из России готовы направиться без предварительной подготовки и планирования.
Также в топе спроса оказался Таиланд, туда хотят поехать 8% опрошенных, в Португалию — 4,8%, в ОАЭ и на Мальдивы хотят отправиться 4%.
В числе российских городов для спонтанных поездок участники опроса назвали Сочи (18%), Санкт-Петербург (13%) и Москву (7%).
Ранее "Рамблер" писал, что самый дорогой отпуск в России обошелся туристам в 10 миллионов рублей.
Новости путешествий , Видео
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