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Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией 

Стелла Шмель 2 часа назад
Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией. Именно там недавно был обнаружен новый штамм коронавируса, который обладает более высокой скоростью распространения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по недопущению завоза и распространения инфекции.
Уточняется, что ограничения на пассажирские авиаперевозки будут действовать до 1 февраля 2021 года включительно.
Напомним, авиасообщение с Великобританией было приостановлено 22 декабря 2020 года.
Ранее "Рамблер" писал, что туристы из России мечтают улететь в Турцию, Италию и США.
Новости путешествий , Видео
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