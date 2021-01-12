Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией. Именно там недавно был обнаружен новый штамм коронавируса, который обладает более высокой скоростью распространения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по недопущению завоза и распространения инфекции.

Уточняется, что ограничения на пассажирские авиаперевозки будут действовать до 1 февраля 2021 года включительно.

Напомним, авиасообщение с Великобританией было приостановлено 22 декабря 2020 года.