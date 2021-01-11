Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Раскрыт способ обмана туристов в роскошных отелях 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Раскрыт способ обмана туристов в роскошных отелях
Фото: depositphotos.com
Владельцы одной из гостиниц в Великобритании Энди и Джулиан Баннер-Прайс рассказали, как в роскошных отелях обманывают постояльцев. Об этом пишет издание The Sun.
Отельеры поделились, что фотографиям на сайтах объектов размещений не всегда можно доверять, так как выбираются самые удачные ракурсы и свет. Путешественникам посоветовали читать отзывы и смотреть снимки постояльцев.
По словам владельцев гостиницы, некоторые отели выглядят роскошно только на первый взгляд, но часто туристам не предоставляют там комфортных условий:

«Мы были в некоторых местах, где диван расположен таким образом, что неудобно смотреть телевизор. Его буквально не было видно, и поэтому приходилось сидеть на кровати. Подумайте о таких вещах».

Ранее "Рамблер" сообщал, что самый дорогой отпуск обошелся россиянам в 10 миллионов.
Видео дня. Самые опасные озера в мире
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
10:10
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
Заграница
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
10:10
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
Новости путешествий
Самые опасные провалы в путешествиях
15:41
Самые опасные провалы в путешествиях
Заграница
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
00:13
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
Новости путешествий
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
09:17
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
Заграница
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
00:20
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
Новости путешествий
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
05:04
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
Новости путешествий
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
14:44
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
Заграница
Как выжить во время извержения вулкана
08:17
Как выжить во время извержения вулкана
Лайфхаки
Из чего состоят самолеты и как они летают
06:37
Из чего состоят самолеты и как они летают
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение