Раскрыт способ обмана туристов в роскошных отелях 

Владельцы одной из гостиниц в Великобритании Энди и Джулиан Баннер-Прайс рассказали, как в роскошных отелях обманывают постояльцев. Об этом пишет издание The Sun.

Отельеры поделились, что фотографиям на сайтах объектов размещений не всегда можно доверять, так как выбираются самые удачные ракурсы и свет. Путешественникам посоветовали читать отзывы и смотреть снимки постояльцев.

По словам владельцев гостиницы, некоторые отели выглядят роскошно только на первый взгляд, но часто туристам не предоставляют там комфортных условий: