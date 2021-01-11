Раскрыт способ обмана туристов в роскошных отелях 

Владельцы одной из гостиниц в Великобритании Энди и Джулиан Баннер-Прайс рассказали, как в роскошных отелях обманывают постояльцев. Об этом пишет издание The Sun.
Отельеры поделились, что фотографиям на сайтах объектов размещений не всегда можно доверять, так как выбираются самые удачные ракурсы и свет. Путешественникам посоветовали читать отзывы и смотреть снимки постояльцев.
По словам владельцев гостиницы, некоторые отели выглядят роскошно только на первый взгляд, но часто туристам не предоставляют там комфортных условий:
«Мы были в некоторых местах, где диван расположен таким образом, что неудобно смотреть телевизор. Его буквально не было видно, и поэтому приходилось сидеть на кровати. Подумайте о таких вещах».
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