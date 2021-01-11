Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить онлайн ⟶

Стюардесса объяснила, почему ей не платят за приветствие пассажиров 

Мира Маркина 3 часа назад
Почему стюардессам не платят за приветствие пассажиров
Фото: depositphotos.com
Американская бортпроводница Кэт Камалани объяснила, какие факторы влияют на зарплату стюардесс. О своем опыте она рассказала в социальной сети TikTok.
Девушка подчеркнула, что деньги бортпроводникам начинают начисляться лишь после закрытия двери самолета.

«Знайте, что нам не платят зарплату, когда мы встречаем вас с улыбкой при входе в салон, так что постарайтесь в этот момент быть приветливыми и вежливыми»,

— обратилась к пассажирам Камалани.
Кроме того, американка рассказала о суточных, которые получают стюардессы в поездках:

«Это не зависит от того, находимся ли мы в отеле или же пошли посещать Эйфелеву башню. Нам в любом случае платят фиксированную ставку — от 1,5 до 2,5 доллара в час в зависимости от направления».

Кэт также поделилась информацией о том, что беременные бортпроводницы могут сразу же отправляться в декрет вне зависимости от срока. В период декретного отпуска авиакомпания начисляет стюардессам выплаты по программе кратковременной нетрудоспособности.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, какие вопросы не стоит задавать стюардессам.
Видео дня. Самые опасные озера в мире
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
10:10
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
Новости путешествий
Самые опасные провалы в путешествиях
15:41
Самые опасные провалы в путешествиях
Заграница
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
00:13
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
Новости путешествий
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
09:17
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
Заграница
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
00:20
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
Новости путешествий
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
05:04
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
Новости путешествий
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
14:44
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
Заграница
Как выжить во время извержения вулкана
08:17
Как выжить во время извержения вулкана
Лайфхаки
Из чего состоят самолеты и как они летают
06:37
Из чего состоят самолеты и как они летают
Новости путешествий
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
00:08
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение