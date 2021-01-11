Почему стюардессам не платят за приветствие пассажиров

Американская бортпроводница Кэт Камалани объяснила, какие факторы влияют на зарплату стюардесс. О своем опыте она рассказала в социальной сети TikTok.

Девушка подчеркнула, что деньги бортпроводникам начинают начисляться лишь после закрытия двери самолета.

«Знайте, что нам не платят зарплату, когда мы встречаем вас с улыбкой при входе в салон, так что постарайтесь в этот момент быть приветливыми и вежливыми»,

— обратилась к пассажирам Камалани.

Кроме того, американка рассказала о суточных, которые получают стюардессы в поездках:

«Это не зависит от того, находимся ли мы в отеле или же пошли посещать Эйфелеву башню. Нам в любом случае платят фиксированную ставку — от 1,5 до 2,5 доллара в час в зависимости от направления».

Кэт также поделилась информацией о том, что беременные бортпроводницы могут сразу же отправляться в декрет вне зависимости от срока. В период декретного отпуска авиакомпания начисляет стюардессам выплаты по программе кратковременной нетрудоспособности.