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Какие вопросы не стоит задавать стюардессам 

Даня Виттиг 5 часов назад
Какие вопросы не стоит задавать стюардессам
Фото: depositphotos.com
Следить за салоном с пассажирами — нелегкий труд для бортпроводников. Чтобы не усложнять им задачу, не задавайте лишних вопросов.
Когда вылет по каким-то причинам задерживается, ситуация неприятна для всех участников полета. Поэтому бесполезно приставать к сотрудникам с вопросом: «Почему мы еще не улетели?». Бортпроводникам никто не сообщает причину замедлений.
Меню с напитками находится в кармане кресла, поэтому лучше не отнимать у стюардесс время на это.
Также расфасовка тяжелых чемоданов в ящики для багажа, расположенные над сиденьями, не является одной из прямых задач бортпроводников.
Еще одна раздражающая бортпроводников привычка пассажиров — игнорирование требований выключить гаджеты или перевести их в авиарежим перед взлетом лайнера. Отговорки вроде «Я включил его всего лишь на минуту», или: «Когда я летал в прошлый раз, мне позволяли оставить его включенным» — не работают.
Требовать от бортпроводников присмотреть за вашими детьми вместо вас — неэтично: они и так следят за порядком в воздушном «детском саду».
Не проситесь в туалет перед взлетом: это против правил. Постарайтесь проделать эти процедуры в аэропорту или терпеливо ждите, пока не окажетесь в воздухе.
Задавайте вопросы по существу и максимально корректно — тогда и экипаж, и пассажиры проведут время в полете без излишнего беспокойства.
Ранее "Рамблер" сообщал, на что смотрят стюардессы при виде пассажиров.
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