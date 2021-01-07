Какие вопросы не стоит задавать стюардессам 

Следить за салоном с пассажирами — нелегкий труд для бортпроводников. Чтобы не усложнять им задачу, не задавайте лишних вопросов.

Когда вылет по каким-то причинам задерживается, ситуация неприятна для всех участников полета. Поэтому бесполезно приставать к сотрудникам с вопросом: «Почему мы еще не улетели?». Бортпроводникам никто не сообщает причину замедлений.

Меню с напитками находится в кармане кресла, поэтому лучше не отнимать у стюардесс время на это.

Также расфасовка тяжелых чемоданов в ящики для багажа, расположенные над сиденьями, не является одной из прямых задач бортпроводников.

Еще одна раздражающая бортпроводников привычка пассажиров — игнорирование требований выключить гаджеты или перевести их в авиарежим перед взлетом лайнера. Отговорки вроде «Я включил его всего лишь на минуту», или: «Когда я летал в прошлый раз, мне позволяли оставить его включенным» — не работают.

Требовать от бортпроводников присмотреть за вашими детьми вместо вас — неэтично: они и так следят за порядком в воздушном «детском саду».

Не проситесь в туалет перед взлетом: это против правил. Постарайтесь проделать эти процедуры в аэропорту или терпеливо ждите, пока не окажетесь в воздухе.

Задавайте вопросы по существу и максимально корректно — тогда и экипаж, и пассажиры проведут время в полете без излишнего беспокойства.