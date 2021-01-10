Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов

Россиян предупредили, что с апреля начнут стремительно расти цены на авиабилеты. Об этом рассказал исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев агентству РИА Новости. А сейчас, по его словам, цены итак слишком низкие.
"Как говорится, дешевле — только бесплатно. Если говорить в целом, то сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо все же прекращать демпинг", — объяснил эксперт РИА Новости.
Однако Пантелеев считает, что бесконечно такая ситуация продолжаться не сможет, и авиакомпании будут предпринимать меры.
"Нельзя просто так потерять пару сотен миллиардов рублей и сделать вид, что ничего страшного не произошло. Эти потери надо возвращать. Конечно, до тех пор, пока не начнутся банкротства российских авиакомпаний, предложение будет превышать спрос, и в феврале-марте (опять же, если не будет банкротств) мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост, и, полагаю, рост стремительный", — отметил эксперт.
Ранее "Рамблер" сообщал, что некоторые страны изменил и правила въезда для туристов в январе.