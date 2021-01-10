Страны изменили правила въезда из-за коронавируса

Несколько стран в январе изменили правила въезда для туристов из-за пандемии коронавируса в январе.

Так, прибывающим на Кубу с 10 января необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позже, чем за 72 часов до вылета. По прибытии в страну туристам нужно будет пройти повторное тестирование, а спустя пять дней сдать еще один тест на ковид.

Правила въезда в Великобританию также ужесточатся со следующей недели. Прибывающие в страну, включая самих британцев, должны будут предъявить тест на коронавирус с отрицательным результатом на "не старше" 72 часов. При этом тем, кто приехал из стран с высоким уровнем заражения, придется пройти карантин, даже имея отрицательный результат теста.

Греция, которая "впускает" россиян, также ужесточила требования. Теперь на изоляции по прибытию нужно будет "отсидеть" не три дня, а неделю. Туристы должны будут также сдать ПЦР-тест.

С 21 января "открывается" Шри-Ланка, но все туристы должны будут сдать ПЦР-тесты. При этом минимальный срок пребывания в стране для туристов составит 14 дней. Отдыхающие будут жить в специальных зонах.