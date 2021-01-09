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Улетающие толпы туристов в аэропорту Сочи попали на видео 

Мария Грибова 3 часа назад
Пользователи Сети сообщают, что почти половина туристов не надевают масок и не соблюдают социальную дистанцию. Вот, что написал один из них в Instagram:

«Нереально безумные, километровые очереди к стойкам регистрации! Я таких не видел нигде и никогда, прожив более 50 лет и отлетав почти в сотню стран».

Свой комментарий он дополнил видео, на котором видно, что очередь в аэропорту Сочи начинается еще на улице.

«В терминалах ожидания душно и большое скопление людей, которым просто не хватает места»,

— написал еще один пользователь социальных сетей.
Такая же ситуация сложилась в аэропорту Мурманска. Многие туристы из Сочи и Мурманска также сообщают, что эти рейсы стали причиной задержки вылета лайнеров, график которых сбился на два, и более часов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что эксперт назвал правила путешествий на машине зимой.
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