Улетающие толпы туристов в аэропорту Сочи попали на видео 

Пользователи Сети сообщают, что почти половина туристов не надевают масок и не соблюдают социальную дистанцию. Вот, что написал один из них в Instagram:

«Нереально безумные, километровые очереди к стойкам регистрации! Я таких не видел нигде и никогда, прожив более 50 лет и отлетав почти в сотню стран».

Свой комментарий он дополнил видео, на котором видно, что очередь в аэропорту Сочи начинается еще на улице.

«В терминалах ожидания душно и большое скопление людей, которым просто не хватает места»,

— написал еще один пользователь социальных сетей.

Такая же ситуация сложилась в аэропорту Мурманска. Многие туристы из Сочи и Мурманска также сообщают, что эти рейсы стали причиной задержки вылета лайнеров, график которых сбился на два, и более часов.