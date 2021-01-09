Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶

Эксперт назвал правила путешествий на машине зимой 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Эксперт назвал правила путешествий на машине зимой
Фото: depositphotos.com
Автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков дал советы людям, путешествующим на машине зимой. Об этом сообщает RT.
Главным правилом для туристов эксперт назвал отсутствие спешки. Он отметил, что этот принцип хорош не только зимой, но и летом. Кадаков заявил, что в дальней дороге быстрая езда должна быть под запретом.
Эксперт посоветовал планировать дорогу в светлое время суток, так как зимой солнце заходит очень рано. Он также призвал автомобилистов готовиться к любой нестандартной ситуации.

«Если у вас нет запасного колеса в машине, значит, его надо с собой взять. Если совсем дальняя дорога (2—3 тыс. км), вполне возможно, есть смысл взять еще и запасную камеру. Иногда бывают тяжелые ситуации, когда «убиваешь» два колеса, а запаска одна. Можно во второе колесо хотя бы камеру поставить и доехать до шиномонтажа. Обязательно надо с собой брать хотя бы минимальный набор инструментов… Не забываем про прочие расходные материалы: «омывайку» и прочие какие-то вещи… Даже пятилитровая канистра воды в дороге пригодится»

Кадаков посоветовал путешественникам уделить большое внимание телефону. Необходимо брать не только зарядку, чтобы заряжать смартфон в машине, но и переносной аккумулятор.

«Надо иметь с собой не только зарядку к нему, но и обязательно пауэрбанк. Если вдруг вы остаетесь без двигателя, то вы остаетесь без электричества и без зарядки»

Ранее "Рамблер" сообщал, что личное авто назвали самым опасным транспортом для путешествий.
Видео дня. Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
Комментарии
Новости путешествий , Максим Кадаков , За рулем
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
10:10
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
Новости путешествий
Самые опасные провалы в путешествиях
15:41
Самые опасные провалы в путешествиях
Заграница
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
00:13
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
Новости путешествий
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
09:17
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
Заграница
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
00:20
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
Новости путешествий
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
05:04
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
Новости путешествий
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
14:44
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
Заграница
Как выжить во время извержения вулкана
08:17
Как выжить во время извержения вулкана
Лайфхаки
Из чего состоят самолеты и как они летают
06:37
Из чего состоят самолеты и как они летают
Новости путешествий
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
00:08
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение