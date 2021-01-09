Эксперт назвал правила путешествий на машине зимой 

Автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков дал советы людям, путешествующим на машине зимой. Об этом сообщает RT.

Главным правилом для туристов эксперт назвал отсутствие спешки. Он отметил, что этот принцип хорош не только зимой, но и летом. Кадаков заявил, что в дальней дороге быстрая езда должна быть под запретом.

Эксперт посоветовал планировать дорогу в светлое время суток, так как зимой солнце заходит очень рано. Он также призвал автомобилистов готовиться к любой нестандартной ситуации.

«Если у вас нет запасного колеса в машине, значит, его надо с собой взять. Если совсем дальняя дорога (2—3 тыс. км), вполне возможно, есть смысл взять еще и запасную камеру. Иногда бывают тяжелые ситуации, когда «убиваешь» два колеса, а запаска одна. Можно во второе колесо хотя бы камеру поставить и доехать до шиномонтажа. Обязательно надо с собой брать хотя бы минимальный набор инструментов… Не забываем про прочие расходные материалы: «омывайку» и прочие какие-то вещи… Даже пятилитровая канистра воды в дороге пригодится»

Кадаков посоветовал путешественникам уделить большое внимание телефону. Необходимо брать не только зарядку, чтобы заряжать смартфон в машине, но и переносной аккумулятор.