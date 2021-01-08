Личное авто назвали самым опасным транспортом для путешествий

Travel-сервис "Туту.ру" провел опрос среди россиян и выяснил, какой транспорт путешественники считают самым опасным.
Только 6% респондентов сочли личный автомобиль надежным транспортом для поездок на дальние расстояния. Еще менее безопасными россияне признали путешествия на автобусе, такси и водном транспорте.
47% опрошенных сочли поезд самым безопасным способом передвижения. На втором месте оказался самолет, — его предпочитают 35% граждан.
Еще 8% признались, что им страшно путешествовать любым видом транспорта.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о самых опасных железных дорогах в мире.