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Россияне признали личный автомобиль самым опасным транспортом для путешествий 

Мира Маркина 1 час назад
Личное авто назвали самым опасным транспортом для путешествий
Фото: depositphotos.com
Travel-сервис "Туту.ру" провел опрос среди россиян и выяснил, какой транспорт путешественники считают самым опасным.
Только 6% респондентов сочли личный автомобиль надежным транспортом для поездок на дальние расстояния. Еще менее безопасными россияне признали путешествия на автобусе, такси и водном транспорте.
47% опрошенных сочли поезд самым безопасным способом передвижения. На втором месте оказался самолет, — его предпочитают 35% граждан.
Еще 8% признались, что им страшно путешествовать любым видом транспорта.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о самых опасных железных дорогах в мире.
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