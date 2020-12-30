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Самые опасные железные дороги в мире 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Мы привыкли считать поезда одним из самых безопасных видов транспорта. Большинство людей боятся летать на самолетах, и вы редко встретите кого-то с фобией поездов.
Все железные дороги, которые видели большинство россиян, проходят в безопасных местах между полей и лесов. В мире существуют такие пассажирские железные дороги, от пейзажей которых захватывает дух. Однако если вы соберетесь прокатиться на подобном поезде, нужно будет несколько раз подумать прежде, чем решиться на поездку, так как маршруты проходят в совсем небезопасных местах.
Поезда едут в ущельях, каньонах и по старым тоннелям и мостам, из-за чего для пассажиров открываются пейзажи, которые недоступны другим.
Ранее "Рамблер" сообщал, что сотрудница отеля рассказала, как бесплатно попасть в номер категории "люкс".
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