Сотрудница отеля раскрыла способ бесплатно попасть в номер люкс 

Сотрудница лондонского отеля Royal Lancaster назвала способ сэкономить на проживании в гостинице, а также бесплатно попасть в номера люкс. Об этом сообщает Express.

По словам менеджера Салли Бэк, бронировать номера нужно тольк напрямую. Таким образом, владельцы экономят на комиссии, а гости могут получить скидки и различные бонусы. Например, комнату повышенного комфорта.

Бэк посоветовала позвонить в гостиницу и упомянуть о запланированном праздновании какого-либо события. В таком случае персонал, скорее всего, захочет угодить постояльцу и предоставит ему улучшенное размещение.