Сотрудница отеля раскрыла способ бесплатно попасть в номер люкс 

Сотрудница лондонского отеля Royal Lancaster назвала способ сэкономить на проживании в гостинице, а также бесплатно попасть в номера люкс. Об этом сообщает Express.
По словам менеджера Салли Бэк, бронировать номера нужно тольк напрямую. Таким образом, владельцы экономят на комиссии, а гости могут получить скидки и различные бонусы. Например, комнату повышенного комфорта.
Бэк посоветовала позвонить в гостиницу и упомянуть о запланированном праздновании какого-либо события. В таком случае персонал, скорее всего, захочет угодить постояльцу и предоставит ему улучшенное размещение.
«Все отели отчаянно заботятся о том, чтобы максимально удовлетворить потребности новых клиентов. Просто позвоните и дайте знать, что у вас намечается некое мероприятие, и вы убедитесь, что вам предложат люксовые апартаменты и различные бонусы. Дело в том, что в тяжелый из-за пандемии период отелям важно, чтобы вы приехали и остались именно у них», — пояснила Бэк.
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