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Что происходит, когда вы смываете в туалете на борту самолета 

Катерина Саломе 10 часов назад
Сегодня самолеты — неотъемлемая часть нашей жизни. Они стали таким обыденным явлениям, что, заходя в очередной раз в салон, мы даже не задумываемся, как там все устроено, слепо доверяя свою жизнь бездушной машине, пилотам и системе автопилотирования.
Самолет — сложно устроенный механизм. Копаться в его "внутренностях" можно долго. Но что же касаемо обычных вещей, таких как туалет? Как работает он? Куда уходят все отходы человеческой жизнедеятельности? На эти вопросы вы найдете ответ в видео.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, кого ученые обнаружили в кратере вулкана.
Новости путешествий , Видео
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