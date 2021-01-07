Что происходит, когда вы смываете в туалете на борту самолета 

Сегодня самолеты — неотъемлемая часть нашей жизни. Они стали таким обыденным явлениям, что, заходя в очередной раз в салон, мы даже не задумываемся, как там все устроено, слепо доверяя свою жизнь бездушной машине, пилотам и системе автопилотирования.

Самолет — сложно устроенный механизм. Копаться в его "внутренностях" можно долго. Но что же касаемо обычных вещей, таких как туалет? Как работает он? Куда уходят все отходы человеческой жизнедеятельности? На эти вопросы вы найдете ответ в видео.