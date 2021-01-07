Кого ученые обнаружили в кратере вулкана 

Извержения вулканов меняли климат и влияли на миграцию людей, приводили к появлению озоновых дыр и гибели целых цивилизаций. Это природное явление имеет власть над всем человечеством.

Многие годы ученые пытались выяснить, есть ли у человека хоть малейший шанс выжить на поверхности вулкана. Существует несколько версий на этот счет. Но некоторые существа все-таки способны существовать в кратере. Чтобы узнать, какие именно, смотрите видео.