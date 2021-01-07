Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶

Кого ученые обнаружили в кратере вулкана 

Катерина Саломе 12 часов назад
Извержения вулканов меняли климат и влияли на миграцию людей, приводили к появлению озоновых дыр и гибели целых цивилизаций. Это природное явление имеет власть над всем человечеством.
Многие годы ученые пытались выяснить, есть ли у человека хоть малейший шанс выжить на поверхности вулкана. Существует несколько версий на этот счет. Но некоторые существа все-таки способны существовать в кратере. Чтобы узнать, какие именно, смотрите видео.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как выглядят самые опасные аэропорты мира.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые опасные провалы в путешествиях
15:41
Самые опасные провалы в путешествиях
Заграница
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
00:13
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
Новости путешествий
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
09:17
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
Заграница
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
00:20
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
Новости путешествий
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
05:04
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
Новости путешествий
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
14:44
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
Заграница
Как выжить во время извержения вулкана
08:17
Как выжить во время извержения вулкана
Лайфхаки
Из чего состоят самолеты и как они летают
06:37
Из чего состоят самолеты и как они летают
Новости путешествий
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
00:08
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
Новости путешествий
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
04:44
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение