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Как выглядят самые опасные аэропорты мира 

Елизавета Назарова 8 часов назад
Как выглядят самые опасные аэропорты мира
Фото: Wikipedia.org
Согласно статистике, самолет — самый безопасный вид транспорта. Однако многие люди по-прежнему боятся летать. Кого-то одолевает страх от недостатка знаний, а другие просто боятся высоты, замкнутых пространств и потери контроля. Некоторых людей пугают сообщения об авиакатастрофах. Однако большинство тех, кто боится летать, могут себя успокоить тем, что существуют гораздо более опасные направления, где пилоты все равно справляются со сложным взлетом и посадкой. "Рамблер" собрал самые опасные аэропорты мира.

Аэропорт имени Тенцинга и Хиллари, Непал

Этот аэропорт назван в честь первых альпинистов, покоривших Эверест. Благодаря своей близости к этой горе он пользуется популярностью у альпинистов и туристов, которые хотят посмотреть на высокие горные массивы. Аэропорт расположен на высоте 2860 метров над уровнем моря, под уклоном в 12%. Из-за сложного ландшафта и уклона посадка и взлет здесь считаются одними из самых опасных. Кроме того, горный ландшафт и длина взлетно-посадочной полосы (ВПП), которая составляет 527 метров не оставляют шанса для маневра. Рейсы здесь возможны только в дневное время при хорошей погоде, но иногда туристы ждут нормальных условий по несколько дней.

Паро, Бутан

Wikipedia.org
Еще один аэропорт, расположенный в горах. Как и в предыдущем, взлет и посадку там можно совершать только при определенных условиях. Воздушная гавань расположена в окружении высоких гор и находится на высоте 2244 метра над уровнем моря. До 2010 года в аэропорт могла летать только одна авиакомпания, так как пилотов, прошедших специальную подготовку для взлета и посадки в таких условиях, очень мало.

Международный аэропорт Криштиану Роналду, Португалия

Wikipedia.org
В 2016 году аэропорту, расположенному в португальском регионе Мадейра, присвоили новое название в честь футболиста, который родился в городе неподалеку. Изначально у воздушной гавани было две ВПП длиной в 1600 метров. Однако после авиакатастрофы в 1977 году было принято решение увеличить их длину на 200 метров. После нескольких полетов стало понятно, что и этого недостаточно. В 2000 году ее достроили еще раз и расположили на железобетонных столбах, установленных в море. Несмотря на то, что теперь взлет и посадка здесь считаются не такими сложными, как раньше, тот факт, что ВПП расположена на столбах, щекочет нервы пассажирам.
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Заграница , Криштиану Роналду
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