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Меньше 10% туристов отправились в поездку на новогодние праздники с детьми 

Мира Маркина 10 часов назад
Меньше 10% туристов отправились в поездку на каникулы с детьми
Фото: depositphotos.com
Только 9% туристов отправились в путешествие на новогодние каникулы с детьми. Об этом сообщают эксперты сервиса Aviasales.
Специалисты проанализировали данные бронирований пользователей и установили, что за рубежом путешественники с детьми собираются отдыхать в среднем 12 дней, а без них — 14 дней. При этом поездки по России короче: с младшими членами семьи в них отправляются на пять дней.
Самые популярные международные направления на новогодние каникулы — Турция, Египет и ОАЭ. В этих странах, как правило, отдыхают семьями.
В России только Москва одинаково привлекательна для всех категорий туристов. Сочи чаще выбирают для семейного отдыха, а в Санкт-Петербург родители обычно прилетают без детей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу.
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