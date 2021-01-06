Меньше 10% туристов отправились в поездку на каникулы с детьми

Только 9% туристов отправились в путешествие на новогодние каникулы с детьми. Об этом сообщают эксперты сервиса Aviasales.

Специалисты проанализировали данные бронирований пользователей и установили, что за рубежом путешественники с детьми собираются отдыхать в среднем 12 дней, а без них — 14 дней. При этом поездки по России короче: с младшими членами семьи в них отправляются на пять дней.

Самые популярные международные направления на новогодние каникулы — Турция, Египет и ОАЭ. В этих странах, как правило, отдыхают семьями.

В России только Москва одинаково привлекательна для всех категорий туристов. Сочи чаще выбирают для семейного отдыха, а в Санкт-Петербург родители обычно прилетают без детей.